ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Россия найдет способы выйти из сложной ситуации, связанной с санкциями Запада в отношении ракетно-космической отрасли РФ, заявил РИА Новости в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. СМИ: Нидерланды освободят ряд городов от санкций ЕС против России

"Как со стороны Америки, так и Европы мы находимся в полных ограничительных мерах. Конечно, это влияет на реализацию наших планов. Но это не является, на мой взгляд, уж таким стопроцентным тормозом. Будем как-то выкручиваться и выбираться из этой ситуации", — сказал Борисов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Россия ощущает давление Запада на свою космонавтику. США практически ввели эмбарго на пуски полезной нагрузки на российских носителях и прекратили поставки необходимой элементной базы, уточнил гендиректор "Роскосмоса".

Российская сторона будет стараться сохранить взаимодействие с партнерами по Международной космической станции, также добавил Борисов.

"Нас связывает продолжающееся сотрудничество в области пилотируемого космоса, МКС, поэтому мы, конечно, будем продолжать взаимодействие, а не вставать в позу. Я думаю, что в этом нет никакого смысла для науки и решаемых нами задач", — сказал он. В Германии заявили, что не отменят антироссийские санкции

Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину о принятом решении, что Россия выйдет из проекта МКС в 2024 году и будет строить собственную орбитальную станцию. НАСА, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не комментировало планы Москвы выйти из проекта МКС в 2024 году, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.

Позднее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что дата выхода России из проекта МКС будет определяться техническим состоянием станции, это может быть и 2025, и 2028, и 2030 год.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.