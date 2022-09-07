МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин предрек Западу экономический и социальный кризис

"На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. —0-