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На смену коронавирусу пришла санкционная лихорадка, заявил Путин
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. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент РФ Владимир Путин. "На смену эпидемии (коронавируса)... ПРАЙМ, 07.09.2022
экономика, новости, владимир путин, вэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", — сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. —0-