МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗОШЛИ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗРОСЛА РОЛЬ СТРАН АТР, ЭТО ЦЕНТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИТЯЖЕНИЯ — ПУТИН

ПУТИН НА ВЭФ: ЗАПАД ХОЧЕТ НАВЯЗАТЬ СВОИ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, НО СЕЙЧАС ИДЕТ УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ДОМИНИРОВАНИЕ США В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ЗАПАД СТРЕМИТСЯ СОХРАНИТЬ ВЫГОДНЫЕ ТОЛЬКО ЕМУ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПО ВЫДУМАННЫМ ИМ ПРАВИЛАМ, КОТОРЫЕ ОН МЕНЯЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЪЮНКТУРЫ — ПУТИН

НЕЖЕЛАНИЕ ДРУГИХ СТРАН ПОДЧИНЯТЬСЯ ПРАВИЛАМ ЗАПАДА ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ СРЫВАТЬСЯ, ПРИНИМАТЬ НЕОБДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ — ПУТИН НА ВЭФ

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