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2022
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Путин заявил о тектонических изменениях в международных отношениях
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В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗОШЛИ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗРОСЛА РОЛЬ СТРАН АТР, ЭТО ЦЕНТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИТЯЖЕНИЯ — ПУТИН ПУТИН НА ВЭФ: ЗАПАД ХОЧЕТ... ПРАЙМ, 07.09.2022
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗОШЛИ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВОЗРОСЛА РОЛЬ СТРАН АТР, ЭТО ЦЕНТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИТЯЖЕНИЯ — ПУТИН
ПУТИН НА ВЭФ: ЗАПАД ХОЧЕТ НАВЯЗАТЬ СВОИ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, НО СЕЙЧАС ИДЕТ УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ ДОМИНИРОВАНИЕ США В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАПАД СТРЕМИТСЯ СОХРАНИТЬ ВЫГОДНЫЕ ТОЛЬКО ЕМУ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПО ВЫДУМАННЫМ ИМ ПРАВИЛАМ, КОТОРЫЕ ОН МЕНЯЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЪЮНКТУРЫ — ПУТИН
НЕЖЕЛАНИЕ ДРУГИХ СТРАН ПОДЧИНЯТЬСЯ ПРАВИЛАМ ЗАПАДА ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ СРЫВАТЬСЯ, ПРИНИМАТЬ НЕОБДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ — ПУТИН НА ВЭФ
Новость дополняется