2022-09-07T09:17:00+03:00

2022-09-07T09:20:17+03:00

2022-09-07T09:17:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838031635.html

Путин отметил наличие тенденции к снижению инфляции в России

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН: ИНФЛЯЦИЯ В РФ НЕМНОГО ПРЕВЫШАЕТ 14%, НО ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ПУТИН: ИНФЛЯЦИЯ В РФ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫЙДЕТ К ЦЕЛЕВОМУ УРОВНЮ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

экономика, новости

https://1prime.ru/images/83748/45/837484554.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83748/45/837484554.jpg

https://1prime.ru/images/83748/44/837484491.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83748/44/837484491.jpg

https://1prime.ru/images/83748/44/837484478.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83748/44/837484478.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60