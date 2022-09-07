МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ВО ИМЯ ПРЕСЛОВУТОГО ЕДИНЕНИЯ ЗАПАДА В ТОПКУ БРОСАЕТСЯ ВСЕ, В ИТОГЕ ТАМ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОНИ ЛИШЕНЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838031751.html
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ВО ИМЯ ПРЕСЛОВУТОГО ЕДИНЕНИЯ ЗАПАДА В ТОПКУ БРОСАЕТСЯ ВСЕ, В ИТОГЕ ТАМ ЗАКРЫВАЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОНИ ЛИШЕНЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838031751.html
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