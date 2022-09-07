Глава Якутии Николаев назвал попытки отнести российские алмазы к "кровавым" политизированными
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Попытки признать добываемые в Якутии алмазы "кровавыми" являются спекулятивными и абсолютно политизированными, заявил глава региона Айсен Николаев.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса, сообщила, что США, Евросоюз и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок).
"Я считаю, что Россия полностью соответствует всем требованиям и правилам Кимберлийского процесса. Я хорошо знаю, что это такое, я знаю понятие "кровавые алмазы". Но никоим образом алмазы, добываемые в Якутии, к ним отнесены быть не могут, абсолютно никак", — сказал Николаев на ВЭФ.
Он пояснил, что компания "Алроса", которая занимается добычей алмазов на территории Якутии, социально ответственная. "Налоговые доходы обеспечивает в бюджет Республики Саха (Якутия), северного региона, оказывает большую поддержку улусам, на территории которых она работает, в том числе и коренным малочисленным народам Севера. И говорить о каком-то нарушении Кимберлийского процесса со стороны и Российской Федерации в целом, и, в частности, компании "Алроса" абсолютно нельзя, это абсолютно спекулятивная тема, высосанная из пальца, абсолютно политизированная" — уточнил глава Якутии.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838035118.html