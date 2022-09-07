МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Попытки признать добываемые в Якутии алмазы "кровавыми" являются спекулятивными и абсолютно политизированными, заявил глава региона Айсен Николаев. "Алроса" примет решение по возобновлению добычи алмазов на трубке Мир

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса, сообщила, что США, Евросоюз и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок).

"Я считаю, что Россия полностью соответствует всем требованиям и правилам Кимберлийского процесса. Я хорошо знаю, что это такое, я знаю понятие "кровавые алмазы". Но никоим образом алмазы, добываемые в Якутии, к ним отнесены быть не могут, абсолютно никак", — сказал Николаев на ВЭФ.

Он пояснил, что компания "Алроса", которая занимается добычей алмазов на территории Якутии, социально ответственная. "Налоговые доходы обеспечивает в бюджет Республики Саха (Якутия), северного региона, оказывает большую поддержку улусам, на территории которых она работает, в том числе и коренным малочисленным народам Севера. И говорить о каком-то нарушении Кимберлийского процесса со стороны и Российской Федерации в целом, и, в частности, компании "Алроса" абсолютно нельзя, это абсолютно спекулятивная тема, высосанная из пальца, абсолютно политизированная" — уточнил глава Якутии.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.