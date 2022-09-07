МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Обновленная стратегия развития минерально-сырьевой базы России будет готова в марте 2023 года, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Россия может полностью обеспечить себя природными ресурсами, заявил Путин

"Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2030 года и с горизонтом планирования до 2050 года будет готова в марте будущего года. Сейчас мы, как и планировали, определили, на каких принципах она будет строиться и что в нее войдет", — написал министр в своем Telegram-канале.

Ранее в среду президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что Минприроды вместе с Минпромторгом определили потребности национальной экономики в стратегическом сырье. Эти сведения будут положены в основу обновленной стратегии развития российской минерально-сырьевой базы с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года.

Козлов отметил, что особое внимание в стратегии будет уделяться геологоразведке и переработке стратегических полезных ископаемых, которые нужны российской промышленности.