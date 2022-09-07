2022-09-07T10:41:00+03:00

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2022-09-07T10:41:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838035174.html

Путин отметил готовность России к международному сотрудничеству

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. ПУТИН: РФ ГОТОВА СОТРУДНИЧАТЬ С ЛЮБЫМ ГОСУДАРСТВОМ, КОТОРОЕ ЭТОГО ХОЧЕТ, УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ ВЕРНЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60