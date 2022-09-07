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2022
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Путин считает, что мир должен быть гораздо более справедливым
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. ПУТИН: МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ И НЕ БЫТЬ ОСНОВАННЫМ НА ДИКТАТЕ ОДНОЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ ВОЗОМНИЛА СЕБЯ ГОСПОДОМ БОГА ИЛИ ВЫШЕ ПУТИН: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО... ПРАЙМ, 07.09.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ И НЕ БЫТЬ ОСНОВАННЫМ НА ДИКТАТЕ ОДНОЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ ВОЗОМНИЛА СЕБЯ ГОСПОДОМ БОГА ИЛИ ВЫШЕ
ПУТИН: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПОПИРАЕТСЯ, НО РФ ЕГО НЕ НАРУШАЕТ, А ОБВИНЯЮТ ПОЧЕМУ-ТО МОСКВУ, ХОТЯ ЮГОСЛАВИЮ БОМБИЛИ БЕЗ САНКЦИЙ ООН, ИРАК И ЛИВИЮ
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