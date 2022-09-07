ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Эстонии в годовом выражении ускорилась в августе до 24,8%, сообщил в среду департамент статистики страны. Путин назвал причину глобальной инфляции

"Индекс потребительских цен в Эстонии вырос в августе на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июлем индекс вырос на 2,3%. Товары в годовом исчислении подорожали на 18,3%, а услуги — на 37,6%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным департамента, наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали изменения цен, связанные с жильем — они составили более 40% общего повышения индекса. Поступавшее в дома электричество подорожало на 205,9%, тепловая энергия — на 61,7%, газ — на 244,2%.

Из продуктов питания в сравнении с августом прошлого года более всего подорожал сахар (81,2%). Мука и крупы подорожали на 75,2%, специи – на 57,6%, растительные масла – на 56,5%, яйца – на 50,9%.

Бензин подорожал на 30,5%, а дизельное топливо — на 46,9%, отмечает департамент.