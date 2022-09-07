МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бюджет России в 2021 году будет профицитным — на уровне 0,5 триллиона рублей, сообщил российский лидер Владимир Путин. Чернышенко озвучил планы бюджетной поддержки туротрасли

"У нас стабилизировались государственные финансы. Хочу отметить, что бюджет будет сверстан с профицитом в этом году — почти под 0,5 триллиона рублей — где-то 485 миллиардов рублей", — подчеркнул глава государства в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент добавил, что расходы бюджета РФ по итогам текущего года будут на 20% больше, чем в 2021 году.

"Это говорит о том, что мы поддерживаем все направления, которые раньше для себя поставили в качестве приоритетов. И это не может не сказаться на состоянии российской экономики в целом", — отметил Путин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.