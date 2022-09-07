МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН ОБ ОТВЕТЕ РФ НА ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕС: НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛИМ НАВЯЗЫВАТЬ РЕШЕНИЯ, НЕ НУЖНО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ, ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ НАШИМ ИНТЕРЕСАМ

Новость дополняется