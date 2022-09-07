ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель является большим специалистом молоть языком, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума. МИД потребует ясности по словам Борреля о "фашистской России"

"Он мелет языком, он большой специалист по этой части", — сказал Путин и добавил, что ранее Боррель уже призывал "победить Россию на после боя". "Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата ЕС заучит очень странно, но бог ему судья", — отметил российский лидер.

Ранее Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов.

Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.