ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель является большим специалистом молоть языком, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

МИД потребует ясности по словам Борреля о "фашистской России"

"Он мелет языком, он большой специалист по этой части", — сказал Путин и добавил, что ранее Боррель уже призывал "победить Россию на после боя". "Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата ЕС заучит очень странно, но бог ему судья", — отметил российский лидер.

Ранее Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов.

Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание "фашистская Россия". Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.