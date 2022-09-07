МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Больше санкций — больше друзей", заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя выступления лидеров и представителей азиатских государств на ВЭФ. Участники ВЭФ подписали соглашения на 1,5 триллиона рублей

"Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих", — отметила дипломат в мессенджере Telegram.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.