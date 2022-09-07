ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — ПРАЙМ. Финляндия снизила число выдаваемых в России туристических виз и не будет ограничивать въезд без решения Евросоюза, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Трансляция велась на сайте МИД Литвы. Калининградские власти прокомментировали решение Прибалтики по визам

"Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Мы контролируем собственный процесс выдачи виз, но нам нужен совет Еврокомиссии о том, что делать с визами, выдаваемыми другими странами Шенгенского соглашения", — отметил он.

Хаависто находится в Каунасе, Литве на встрече со своими коллегами из стран Балтии и Северной Европы.

Финляндия, на фоне российской специальной военной операции на Украине, сократила с 1 сентября количество выдаваемых туристических виз в России до 100 в неделю, сообщал ранее МИД страны.