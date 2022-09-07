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Росрыболовство хочет ограничить экспорт красной икры и рыбы
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https://россиясегодня.рф
. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. "Росрыболовство рассматривает возможность... ПРАЙМ, 07.09.2022
бизнес, экономика, новости, росрыболовство, красная икра
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
"Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы", — приводятся слова Шестакова в Telegram-канале министерства.
По данным Росстата, производство красной икры в РФ в первом полугодии выросло на 15,8%, до 692 тонн.