МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы, сообщил глава ведомства Илья Шестаков. Губернатор Камчатки заверил, что дефицита красной рыбы и икры не будет

"Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы", — приводятся слова Шестакова в Telegram-канале министерства.

По данным Росстата, производство красной икры в РФ в первом полугодии выросло на 15,8%, до 692 тонн.