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Путин отметил стабилизацию ситуации в экономике Армении
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. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ. "Мы... ПРАЙМ, 07.09.2022
экономика, новости, владимир путин, россия, армения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ.
"Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", — сказал Путин.
Он отметил рост товарооборота между странами.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.