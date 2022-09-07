ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Россия отмечает стабилизацию экономической ситуации в Армении, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном на полях ВЭФ. Путин прокомментировал высказывания Борреля о России

"Мы отмечаем стабилизацию экономической ситуации в Армении. Много сделано вашим правительством по этому направлению", — сказал Путин.

Он отметил рост товарооборота между странами.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.