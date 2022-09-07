МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия расширила ответные санкции против ЕС, включив в них высшее военное руководство союза и других лиц, связанных с поставками военной продукции Киеву, заявили в МИД России. Европа зашла в санкционный тупик, констатировал Путин

"В ответ на очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц принято решение о расширении списка представителей институтов ЕС и его стран-членов, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны", — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается в сообщении, в новый черный список России вошло высшее военное руководство ЕС, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-членов ЕС, представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину.

"Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны", — добавили в МИД.