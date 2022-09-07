МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Жителям государств ЕС приходится оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявил МИД России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Огромное число людей на Украине ненавидят нынешний режим, заявил Путин

"В стремлении сдержать развитие нашей страны, "наказать" ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой", — сказано в сообщении.

В МИД также отметили, что при этом параллельно по линии Евросоюза и его отдельных стран-членов "идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент".

"Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", — отметил МИД.