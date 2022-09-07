МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ответ на решение прибалтийских государств по ограничению въезда россиян должен быть ассиметричным, действенным, соразмерным, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения

"В ответ на ограничение въезда россиян страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры", — сказал он.

Климов отметил, что Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Климов также обратил внимание на то, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют, в том числе гражданство США.

"Они действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран", — подчеркнул он.

В МИД Латвии ранее сообщили, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии.