В Совфеде потребовали ассиметричных мер на визовые ограничения Прибалтики
Сенатор об ограничении въезда россиян в Прибалтику: нужны ассиметричные соразмерные меры
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Ответ на решение прибалтийских государств по ограничению въезда россиян должен быть ассиметричным, действенным, соразмерным, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"В ответ на ограничение въезда россиян страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры", — сказал он.
Климов отметил, что Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Климов также обратил внимание на то, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют, в том числе гражданство США.
"Они действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран", — подчеркнул он.
В МИД Латвии ранее сообщили, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии.