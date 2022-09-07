МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле сократился на 9,7% в годовом выражении после снижения в июне на 6,7%, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Путин предрек рост объемов перевозок грузов в восточном направлении

По сравнению с допандемийным июлем 2019 года показатель уменьшился на 3%.

В том числе объем международных грузовых авиаперевозок снизился на 10,2% в годовом выражении и на 3,5% — к июлю 2019 года.

По данным ассоциации, рост грузоперевозок был зафиксирован в странах Латинской Америки — на 9,2%, в то время как в остальных регионах наблюдалось снижение. Самое заметное зафиксировано в странах Европы — на 17%, далее идут Ближний Восток (-10,9%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (-9%). Более умеренное снижение наблюдалось в Северной Америке — на 5,7%, а также в Африке — на 3,5%.

"Грузовые авиаперевозки близки к уровням 2019 года, хотя и отстают по сравнению с исключительной динамикой 2020-2021 годов… Данные июля показывают нам, что грузовые авиаперевозки продолжают сохранять позиции, но, как в случае почти со всеми секторами, нам нужно внимательно следить за экономической и политической обстановкой в ближайшие месяцы", — приводятся в сообщении слова главы IATA Вилли Уолша.

По данным IATA, объем мировых пассажирских авиаперевозок в июле увеличился на 58,8% в годовом выражении.

При этом объем только международных пассажирских авиаперевозок в июле подскочил на 150,6%, внутренних — на 4,1%.

Согласно данным IATA, самый сильный рост в годовом выражении наблюдался на Ближнем Востоке (176,7%) и в Европе (84%). Показатель также вырос в странах Африки (81,9%), Латинской Америки (59,2%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) (47,5%). Наименьший рост пассажирских авиаперевозок показала Северная Америка — на 26,9%.

"Июльские показатели продолжали оставаться высокими, а некоторые рынки приблизились к уровням, существовавшим до кризиса. И это даже с учетом ограничений пропускной способности в тех частях мира, которые оказались не готовы к тому, как быстро люди вернулись к путешествиям. Нам предстоит еще многое восстановить, но это отличный знак, поскольку мы вступаем в традиционно медленный осенний и зимний периоды в Северном полушарии", — отметил Уолш.