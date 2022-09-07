ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай скоро должны выйти на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

Он отметил, что партнерство с Китаем развивается успешно, а товарооборот растет, достигнув 140 миллиардов долларов.

"За первое полугодие он вырос еще на 30%, и судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на 200 миллиардов долларов", — сказал Путин в ходе встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Встреча проходила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.