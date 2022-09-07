МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле уменьшился на 10,2 миллиарда долларов, или на 12,6%, по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,65 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. В Еврокомиссии оценили объем полученного СПГ из США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился до 70,3 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 79,6 миллиарда. Показатель за июнь был пересмотрен до 80,9 миллиарда долларов.