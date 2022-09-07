ВАШИНГТОН, 7 сен — ПРАЙМ. Экспорт товаров из США в Россию по итогам июля вырос после четырех месяцев непрерывного снижения — до 82,5 миллиона долларов с 58 миллионов в июне, сообщило американское бюро статистики. ЕК сообщила, что меры Евросоюза в сфере энергетики являются временными

Импорт из России в США продолжил сокращаться, составив 484,8 миллиона долларов против 661,1 миллиона месяцем ранее.

Отрицательный баланс внешней торговли США с Россией за июль составил 402,3 миллиона долларов, в то время как в июне он оценивался в 603,1 миллиона.

Всего с января по июль США экспортировали в Россию товаров на 1,3 миллиарда долларов, а объем товарного импорта России в США за тот же период составил 11,64 миллиарда долларов.