МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 30 августа по 5 сентября составила 0,13% против 0,16% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,24%, свидетельствуют данные Росстата. Путин назвал причину глобальной инфляции

"За период с 30 августа по 5 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,87%, с начала сентября – 99,91%, с начала года – 110,24%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

По сравнению с предыдущей неделей несколько замедлилось снижение цен на плодоовощную продукцию — с 3,6% на неделе с 23 по 29 августа до 3,4% на отчетной. В частности лук подешевел на 10,8%, морковь – на 8,2%, картофель – на 7%, капуста – на 6,1%, свекла – на 5,5%, помидоры – на 4,3%, яблоки – на 1,9%, бананы – на 1%. В то же время цены на огурцы выросли на 2,8%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего подешевели пшено — на 0,89%, гречка — на 0,74%, вареные колбасы — на 0,6%, мясо кур — на 0,37% и сыры — на 0,35%. Также снизились цены на пастеризованное молоко, рис, вермишель – на 0,2%, стерилизованное молоко, сметану, сахар — на 0,1%. При этом сахар на отчетной неделе подешевел после нескольких недель роста цен.

Подорожание наблюдалось по 21 наименованию продуктов, но по некоторым из них лишь на 0,01-0,04%. Сильнее всего выросли цены на яйца — на 1,13%. Следом идут овощные консервы для детского питания (+0,87%), чай (+0,36%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,26%), мороженая рыба (+0,22%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,17%), сливочное масло (+0,16%). Свинина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин, творог, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене женские гигиенические прокладки — 0,59%. Кроме того, подорожали зубные щетки — на 0,47%, спички — на 0,45%, хозяйственное мыло — на 0,41%, а также зубные пасты — на 0,31%, пеленки для новорожденных — на 0,22%. Цены на стиральные порошки снизились на 0,1%.

Смартфоны в среднем подешевели на 0,64%, телевизоры — на 1,31%, электропылесосы — на 0,3%. Цены на отечественные легковые автомобили в период с 30 августа по 5 сентября выросли на 0,02%, на иностранные — не изменились. Цены на автомобильный бензин поднялись на скромные 0,03%, на дизельное топливо – на 0,1%.

Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на анальгин — на 0,58%, противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,4%, мазь "Левомеколь" — на 0,39%, на комбинированные анальгетики (+0,18%), поливитамины (+0,2%), аллохол (+0,17%) и ренгалин (0,1%).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 9,9% после спада на 10,6% на предыдущей неделе. Снижение цен на путевки в дома отдыха и пансионаты ускорилось до 3,1% с 1,1%, в санаторий — до 1,71% с 0,46%.