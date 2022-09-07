МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономполитики в условиях санкций, после рассмотрения в правительстве документ направят президенту, сообщает пресс-служба правительства. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

"Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Проект финального доклада должен быть представлен в Правительство, после чего он будет направлен Президенту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер дал поручения по итогам сводной стратегической сессии, которая состоялась 30 августа.

"Результатом работы должна стать обновленная социально-экономическая модель развития России в новых геополитических условиях как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период. Помимо сценариев социально-экономического развития она будет содержать необходимые решения для сохранения условий повышения уровня и качества жизни граждан, устойчивого роста экономики, обеспечения технологического суверенитета", — отметили в пресс-службе правительства.

Проект доклада – завершающий этап работы, которую правительство вело с июня в формате отраслевых стратегических сессий. В ней были задействованы федеральные министерства и ведомства, Банк России, представители регионов и общественных организаций, бизнес и эксперты, пояснили в пресс-службе.

Отмечается также, что в рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвития, которое отвечает за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших отраслевых стратсессий, в том числе, в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы.

"Инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры", — отмечают в пресс-службе.

Отдельный пункт поручений касается необходимости увязки предлагаемых решений с целевыми показателями национальных целей развития на период до 2030 года, а также их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период 2030 года. Предложения в части последнего пункта должно подготовить Минэкономразвития совместно с Минфином.