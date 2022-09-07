ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Сибур" прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в вонах, сообщил гендиректор компании Михаил Карисалов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Трутнев рассказал о рекордной сумме сделок на ВЭФ

"Например, выход во Вьетнам, который мы начали прорабатывать, в 2019-2020 году. Достаточно интересный рынок с большим потреблением, с растущей экономикой уже не первый год, с растущим населением, собственным внутренним спросом, с частично смещающимся туда объемом переработки из других стран… воны, работает эта валюта, тоже нами изучена. Российские банки достаточно быстро предложили нам это решение. Все в работе. Полгода — на самом деле достаточно длительный срок для того, чтобы уйти от ситуации, когда тебе деньги отправили, ты их не получил", — сказал он в интервью телеканалу РБК на полях ВЭФ.

Карисалов также отметил, что в расчетах с китайскими поставщиками и потребителями уже сегодня превалируют юани. В июле нефтехимический "Сибур" сообщил, что ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях, чтобы предоставить им гибкость в оплате.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.