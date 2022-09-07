МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Экономическая активность в США с начала июля осталась на уровне июня, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране

"Экономическая активность в целом не изменилась с начала июля, при этом пять округов сообщили о незначительном или умеренном росте активности, а пять других — о незначительном или умеренном спаде активности", — говорится в документе.

Большинство округов сообщили, что потребительские расходы сохранились на высоком уровне. Доходы домохозяйств оставались низкими, произошло перераспределение расходов в пользу продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Производственная активность выросла в нескольких округах, хотя присутствовали некоторые сообщения о снижении производства, вызванном проблемами с поставками и недостатком рабочей силы. Как и в предыдущем отчете, прогноз будущего экономического роста в отчетных округах был в основном негативным, при этом собеседники отмечали ожидания дальнейшего ослабления спроса в течение следующих 6-12 месяцев.

Занятость в США в большинстве округов росла умеренными темпами, а условия в целом оставались напряженными. Тем не менее, почти все округа отметили умеренное улучшение ситуации с доступностью рабочей силы на фоне ослабления спроса на работников, особенно в обрабатывающей промышленности, строительстве и финансовых услугах.

Кроме того, работодатели отметили улучшение ситуации с удержанием работников. Заработная плата выросла во всех округах, хотя широко распространены сообщения о замедлении темпов роста и снижении ожиданий по заработной плате.

Значительный рост цен был отмечен во всех округах, особенно на продукты питания, аренду, коммунальные услуги и гостиничные услуги. Однако девять округов сообщили, что темпы роста несколько замедлились. Несколько округов сообщили о некотором снижении цен на сталь, пиломатериалы и медь. Большинство опрошенных ожидают, что ценовое давление сохранится, по крайней мере, до конца года.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.