МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Московский финансовый форум состоится в четверг 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж", его главной темой станет финансовый суверенитет России.

Участниками форума в 2022 году станут глава ВТБ Андрей Костин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Они обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и другие темы.

Участие в пленарном заседании Московского финансового форума примет в четверг председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Восьмого сентября Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании Московского финансового форума на тему: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность" ", — говорится в сообщении.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. В этом году дата проведения форума совпала с празднованием министерством финансов 220-летия со дня основания.

Организаторами мероприятия выступают министерство финансов Российской Федерации и правительство Москвы.

РИА Новости выступит генеральным информационным партнером форума.