МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основной альтернативой "ставшим токсичными" евро и доллару Минфин РФ считает юань, помимо него, российские банки также смотрят на валюта Объединенных Арабских Эмиратов дирхам.

"Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта ОАЭ), и ряд других валют более мелких рынков", — заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью изданию РБК.

Минфин России, как сообщал ранее ЦБ в проекте доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности в юанях, рупиях, турецких лирах и других.

По словам Моисеева, иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать курсовой стабильностью и ликвидностью, также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте валюты.

Замминистра также отмечает, что для ввода новых валют сама экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть достаточно крупной. По его мнению, доллар России больше "не нужен".

"Если мы посмотрим, те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты", — добавил Моисеев.

В начале сентября эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов заявил РИА Новости, что вклад в июнях в России уже можно открыть в десяти банках из 30 крупнейших по размеру активов. Как следует из данных сайтов кредитных организаций, это можно сделать в ВТБ, ГПБ, Альфа-банке, РСХБ, МКБ, ВБРР, банках "Дом.РФ", "Санкт-Петербург", "Зенит" и "Тинькофф". Что касается банков Дальневосточного федерального округа, то из 12 местных банков вклад в юанях открыть можно лишь в трех: "Алмазэргиэнбанке", "Саммит банке" и "Азиатско-Тихоокеанском банке".