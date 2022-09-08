МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. На фоне подготовки к голосованию на выборах различных уровней, которое в России пройдет 9-11 сентября, активизировались мошенники, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов. Россиян предупредили о мошенничестве с перерасчетом пенсий

По его словам, злоумышленники начали звонить, а также рассылать россиянам СМС-сообщения и электронные письма от лица различных общественных организаций и госструктур с предложением пройти "анкетирование" перед выборами.

"Накануне выборов, которые пройдут в Российской Федерации в сентябре, активизировались мошенники. Они проявляют корыстный интерес к эмоциональному подъему наших граждан в связи с этим событием. Многие россияне начали получать СМС-сообщения, письма по электронной почте и звонки от якобы официальных фондов оказания содействия голосованию, от мнимых избирательных штабов и даже фейковой "Центральной избирательной комиссии". Мошенники предлагают пройти анкетирование перед выборами и получить за это какие-то бонусы", – рассказал Вехов.

Если человек заполнит такую анкету, то никаких бонусов он не получит, а его данные утекут мошенникам, которые потом смогут с их помощью попытаться украсть деньги с банковских счетов, предупредил эксперт.

"Самостоятельное внесение персональных данных в анкету или разглашение их по телефону может привести к тому, что эту информацию будут использовать против вас. Эти данные попадают в центры по сбору и анализу информации. Потом вам могут начать навязывать рекламу, а также присылать фишинговые сообщения с целью получить дополнительные сведения для доступа к вашим счетам", – отметил Вехов.

Он дал совет — чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверять, откуда поступает сообщение или звонок.

"Мне тоже поступают сообщения и звонки от мошенников. Если речь о звонке, то я говорю звонящему, что мне сейчас неудобно говорить, и прошу перезвонить минут через 15. Мошенники обычно не перезванивают или делают это с другого номера. Даже если они перезвонят, за 15 минут вы успеете сами связаться с той организацией, сотрудниками которой они назвались, и уточнить, правда ли вам звонили оттуда. Если речь про сообщение, то здесь тоже надо посмотреть, от какой организации оно поступило, а потом обратиться в эту организацию самостоятельно, но не через ссылку в сообщении, а использовать контактные данные, опубликованные на ее официальном сайте", – сказал Вехов.