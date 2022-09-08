ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — ПРАЙМ. Пенсия в России должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Названы главные ошибки при увольнении пенсионеров

Она напомнила, что огромная дискуссия развернулась после внесения в конституцию поправок об индексации пенсий. Каждый год инфляция вносит коррективы в заработную плату и пенсии, поэтому очень важно, чтобы она корректировалась в зависимости от инфляции, пояснила омбудсмен, оговорившись, что, когда норма об индексации пенсии появилась, то ее решили распространить только на неработающих пенсионеров.

"Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает пенсионер или он не работает", — рассказала Москалькова.

Она отметила, что пенсионер получает накопленные баллы в денежном виде, когда перестает работать. Причем если раньше он мог получить их через четыре месяца после того, как ушел с работы, то сейчас это происходит уже через два. "Мне кажется, что он должен был сразу бы получить все эти накопленные баллы, потому что они тоже, наверное, теряют свою номинальную стоимость", — добавила Москалькова.

Проект характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год не предусматривает индексации пенсий работающим пенсионерам, это стало известно в конца августа из письма стороны общероссийских объединений профсоюзов, направленного в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.