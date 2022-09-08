МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин предложил "приватизировать" пенсионные накопления россиян, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник и совместную презентацию ведомств, которую на сессии правительства представили глава ведомства Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Названы главные ошибки при увольнении пенсионеров

Как пояснил один из источников, речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник, также участвовавший в совещании.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что под такой "приватизацией" подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года, с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами.

"Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям", — отметил он.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время граждане могут лишь переводить средства, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

На данный момент, по его словам, модель формируется, пока подробности обсуждать преждевременно. Однако речь идет именно об инвестициях, право вывести средства, "как с депозита", не предполагается, подчеркнул Аксаков.