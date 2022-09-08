МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций — рубль укрепился, инфляция составила 13-14%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24". ФНБ создал подушку безопасности для России, заявил Мишустин

"Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе-начале сентября — это 0,5%. Инфляция — 13-14%, она точно не за 30% ушла", — сказал он.

Премьер отметил, что ответственная финансовая политика позволила "как снивелировать эти эффекты, так и долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и людей".