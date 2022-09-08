МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввел санкции против 606 представителей российской власти, сообщило издание Страна.ua.
"(Зеленский) рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них — депутаты Госдумы", — сказано в сообщении.
Ранее правительство страны согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах. Отмечается, что полученные таким образом средства должны пойти на оборону и восстановление Украины.
Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.