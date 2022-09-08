МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввел санкции против 606 представителей российской власти, сообщило издание Страна.ua. На смену коронавирусу пришла санкционная лихорадка, заявил Путин

"(Зеленский) рассказал, что СНБО Украины ввел санкции против 606 членов правящей верхушки России. Большинство из них — депутаты Госдумы", — сказано в сообщении.

Ранее правительство страны согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах. Отмечается, что полученные таким образом средства должны пойти на оборону и восстановление Украины.

Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.