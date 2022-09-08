МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вопрос о предоставлении россиянам возможности распоряжаться накопительной частью пенсии находится в стадии обсуждения на правительственном уровне, вопрос о "приватизации" накопительной части пенсии требует обсуждения, заявила РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. СМИ: Минфин предложил разрешить "приватизацию" пенсионных накоплений

"В настоящее время вопрос о накопительных пенсиях в стадии обсуждения на правительственном уровне, в том числе — обсуждение (различных) вариантов", — пояснила она.

Бибикова отметила, что средства, которые были перечислены до 2014 года, остаются и при возникновении права их выплачивают россиянам. "То есть, по выбору наших потенциальных пенсионеров инвестируют либо в негосударственные пенсионные системы, либо в государственные", — пояснила парламентарий.

По словам сенатора, на сегодняшний день решение по "приватизации" россиянами пенсионных накоплений не принято, требуется его рассмотрение и обсуждение. Она полагает, что также требуется заключение экспертов по этому вопросу, поскольку средства все-таки пенсионного предназначения.

"А то, что инвестировать — к сожалению, опыт работы показывает, что очень небольшое количество людей разбираются в инвестициях. И как правило, заинтересованность проявляли НПФ, которые предлагали свои услуги, и люди, не разбираясь, переводили необдуманно свои средства из одного фонда в другой, как результат — теряли свои пенсионные накопления", — добавила она.

Комментируя, в целом, инициативу Минфина, Бибикова отметила, что этот вопрос требует решения, существует несколько вариантов, и это один из вариантов, который требует внимания.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минфин РФ предлагает провести "приватизацию" пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Речь идет о пенсионных накоплениях, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года. Инициатива министерства предусматривает предоставление гражданам права инвестировать пенсионные накопления по своему выбору.