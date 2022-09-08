МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы России следует хранить в самом золоте, юанях и других валютах дружественных стран, заявил минстр финансов страны Антон Силуанов. Стоимость золота незначительно снижается в рамках коррекции

"В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то проще это — золото, юань, а также ряд других валют дружественных стран", — сказал Силуанов в эфире "Россия 24".

Он пояснил, что "резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля".

"Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом и, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти", — отметил министр.

Кроме того, он отметил, что "сейчас мы видим, что инфляция снижается, все социальные обязательства, да, и не только социальные, инфраструктурные обязательства выполняются — мы находим необходимые ресурсы".

"Жизнь продолжается, мы ставим себе новые амбициозные задачи, которые связаны с поддержкой ключевых отраслей промышленности, мы продолжаем социальные проекты, которые раньше намечали. Во всяком случае, деньги изыскиваем, финансы в стране есть", — заключил Силуанов.