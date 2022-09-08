МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Структурная перестройка экономики России потребует в течение какого-то времени немного большую инфляцию, чем цель Банка России в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Аналитики ЦБ: углубления экономического спада в России летом не произошло

"Министерство финансов обсуждает модификацию бюджетного правила. Мы, например, понимаем, что для структурной перестройки экономики какое-то время нужно будет иметь чуть большую инфляцию, чем наши 4%", — заявила глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24" к 220-летию Минфина.

При этом она отметила, что в целом эта макроэкономическая конструкция, которая "обеспечила стабильность" и показала свою работоспособность, должна сохраниться.

"Мы вместе с министерством финансов обсуждаем вот эти модификации, как все это сохранить", — добавила Набиуллина