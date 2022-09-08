МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Конкуренция финансовых институтов должна быть развита в России в ответ на долгосрочные санкции, а страна должна научиться решать свои проблемы без участия третьих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин отметил профессиональную реакцию правительства на санкции

Отвечая на вопрос о возможных решениях Минфина, которые могут быть приняты в ближайшие 10–12 лет, Мишустин в первую очередь назвал развитие ответственной бюджетной финансовой политики в РФ. "Второе направление, я считаю, которое можно выделить, это конкуренция финансовых организаций и финансовых институтов. Это и страховые компании, это банки, биржи. Должна быть конкуренция, поскольку доступ одинаковый таких компаний к рынку и возможность оказания услуг в конкурентной среде дадут и справедливую цену", — сказал Мишустин в интервью "России 24".

"Третье направление, которое можно выделить, это возможность решения своих проблем без участия третьих стран. Когда фактически и торговля в национальных валютах развивается без, как вы понимаете, участия доллара и евро из-за невозможности полноценного функционирования этих финансовых систем, когда у вас цифровые платформы развиваются правильно. Здесь можно привести такие технологические решения, как система быстрых платежей Банка России, карта "Мир", НСПК, система быстрых финансовых сообщений. Все это элементы цифровой платформы", — подчеркнул Мишустин.