МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Запад ввел против России больше санкций, когда-либо вводилось против всех стран, а если захотеть прочесть все связанные с ними документы, то понадобится несколько суток. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, что касается санкций, в частности, 2014 года… то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу вам сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран. То количество санкций, которые ввели против России за такой срок, — их даже прочитать будет невозможно за несколько суток, там столько деталей", — отметил он.

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