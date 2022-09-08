МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Масштаб введенных против России санкций ставит непростые задачи под формирование бюджета, оно будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24". Россия должна научиться решать проблемы без третьих стран, заявил Мишустин

"На сегодняшний день тот масштаб санкций, введенных против Российской Федерации, и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета. Он будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и точно абсолютно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства", — сказал он.

Мишустин отметил, что власти страны обязательно справятся с возникшими задачами.

"И выйдем из этого кризиса более сильными, профессионально подготовленными. Все у нас получится", — заключил он.