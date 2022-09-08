МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Россия переосмысливает свой финансовый суверенитет, в стране требуется создание архитектуры, которая исключит влияние третьих стран, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Силуанов назвал формулу финансового суверенитета России

"Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран", — заявил он.

Мишустин также рассказал, что сокращение использования доллара требует многолетней работы, в результате возможно создание многополярной системы международных расчетов.

"Еще один компонент финансового суверенитета — переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедолларизации начался уже давно, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Мосбирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран. Если в январе-феврале этого года среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял один миллиард семьсот миллионов рублей, то в июле-августе — уже шестьдесят миллиардов. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза", — пояснил премьер.

"Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов", — указал он.