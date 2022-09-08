МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Важнейшей задачей финансово-экономического блока правительства России является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Мишустин призвал создать в России новую финансовую архитектуру

Он напомнил, что долгосрочные ориентиры развития страны были определены президентом России Владимиром Путиным, как и пять национальных целей развития. Мишустин отметил, что инструментами их достижения являются национальные проекты, государственные программы, а также стратегические инициативы.

"Важнейшая задача финансово-экономического блока – через правильное планирование доходов и расходов обеспечить финансирование выхода на соответствующие показатели, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами нашей страны", — сказал премьер.