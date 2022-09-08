МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Формула финансового суверенитета для России — это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой, такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума. Мишустин призвал создать в России новую финансовую архитектуру

По словам министра, тема финансового суверенитета является "очень важной" для России. Силуанов отметил, что, несмотря на то, что союзники России — "это армия и флот", без финансовой составляющей это "не годится".

"Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет", — пояснил Силуанов.