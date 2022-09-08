МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки, заявил Силуанов

"Нам нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.

"Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу", — пояснила Набиуллина.