МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Наращивание социальной поддержки необходимо в условиях кризиса, России нужно сделать все для развития экономики, чтобы люди могли зарабатывать своим трудом, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нам нужно сделать все, чтобы развивалась экономика и люди могли зарабатывать сами своим трудом", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.
"Можно ли наращивать и нужно ли наращивать? Когда у нас появляется потребность в наращивании социальной поддержки? В условиях кризиса, когда люди теряют доходы, теряют работу", — пояснила Набиуллина.