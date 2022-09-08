БЕЛГРАД, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер Хорватии Андрей Пленкович на заседании правительства в четверг обнародовал меры поддержки хозяйства и по борьбе с подорожанием электроэнергии, газа и продуктов питания, а также указал на ограничение цен на фоне инфляции, весь пакет мер поддержки гражданам и хозяйству страны обойдется бюджету в 6 миллиардов кун (около 800 миллионов евро). Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки, заявил Силуанов

В июле инфляция в Хорватии впервые с провозглашения независимости в 1991 году достигла рекордных 12,3%.

"Пакет всеобъемлющий и не оставляет никого в стороне, вместе с домовладениями, некоммерческим сектором и хозяйством позаботимся и о многочисленных ранимых категориях, а также ускорим переход на обновляемые источники энергии", — заявил премьер на заседании правительства, трансляцию которого вела пресс-служба.

Первой мерой станет ограничение цены электричества для домовладений c 1 октября до 1 марта следующего года. Там, где владельцы израсходуют за полгода менее 2,5 тысячи киловатт-часов, она будет стоить 59 евро за мегаватт-час, все что израсходуют сверху этого показателя будет стоить по 88 евро за мегаватт-час. Для предприятий разработана целая таблица цен в зависимости от потребления газа.

Рост цены на газ для домовладений планируется сдерживать до 1 апреля 2023 года с помощью снижения НДС на 5% и выдачи скидочных ваучеров гражданам. Таким образом рост цены на газ планируется удержать на отметке около 20% относительно 1 апреля 2022 года.

"После консультаций с производителями и торговыми сетями принято решение ограничить цены на определенные продукты: подсолнечное масло, сахар-песок, тушки цыплят, свиная шейка на кости, свиная лопатка без кости, мясной фарш, пастеризованное молоко жирности 2,8%, пшеничная мука типа 400 и 500", — указал глава правительства. Цены на эти основные продукты снижены на 20% (на подсолнечное масло) — 34% (на свиную шейку на кости).

Другие меры предполагают выплаты семьям с детьми, субвенции для предприятий, выплаты предпринимателям для помощи работникам, льготные кредиты, помощь от государства по 1,47 куны (0,19 евро) на каждый израсходованный литр горючего транспортным фирмам, десятки миллионов евро господдержки рыбакам и сельхозпроизводителям, а также выплаты студентам и ученикам, пенсионерам и безработным.