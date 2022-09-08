МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов России готово обсуждать снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих удаленно из-за рубежа россиян, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки, заявил Силуанов

"По ГПХ они (работающие удаленно из-за рубежа — ред.) же все равно будут уплачивать так или иначе налоги. Здесь вопрос в другом, что просто эти люди, которые раньше работали в РФ, платили здесь НДФЛ. Мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Не то, что мы как бы специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы субъектов, которые поступали, чтобы… эти доходы сохранились. Дальше, если препятствием будет 30% ставка, мы готовы ее обсуждать", — сказал он в кулуарах Московского финансового форума.

При этом на вопрос, может ли Минфин сделать ставку НДФЛ меньше, он ответил положительно. "Да", — сказал Сазанов.

В июле министерство предложило закрепить в законе, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, платили налог по ставке 30% в РФ. Те, кто постоянно живут и работают в России — по ставкам 13-15%.