2022-09-08T15:26:00+03:00
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2022-09-08T15:26:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838055223.html
ЕЦБ сделал прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2024 годы
Экономика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,1% с 2,8%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора. При этом... ПРАЙМ, 08.09.2022
экономика, новости, ецб, еврозона, ввп еврозоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,1% с 2,8%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора.
При этом прогнозы на 2023 и 2024 годы были снижены. В следующем году рост ВВП еврозоны теперь ожидается на 0,9% против 2,1% в июньском прогнозе, а в 2024 году — на 1,9% вместо 2,1%.