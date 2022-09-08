МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,1% с 2,8%, ожидавшихся в июне, следует из пресс-релиза регулятора. ЕЦБ спрогнозировал уровень инфляции в еврозоне в 2022-2024 годах

При этом прогнозы на 2023 и 2024 годы были снижены. В следующем году рост ВВП еврозоны теперь ожидается на 0,9% против 2,1% в июньском прогнозе, а в 2024 году — на 1,9% вместо 2,1%.