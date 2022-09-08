МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, сократилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 222 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики ожидают увеличения запасов нефти в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя по сравнению с первоначальным, до 240 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 228 тысяч заявок с 232 тысяч заявок.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 7,5 тысячи — до 233 тысяч с уровня предшествовавшей недели в 240,5 тысячи, показатель которой был пересмотрен в сторону понижения на 1 тысячу с 241,5 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, выросло на 36 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,473 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,437 миллиона заявок с 1,438 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.