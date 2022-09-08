БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Самый негативный сценарий развития ситуации ЕЦБ предполагает снижение экономики еврозоны в 2023 году, сказала глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции. В ЕЦБ заявили, что цены на газ в Европе останутся чрезвычайно высокими

"У нас есть неблагоприятный сценарий… прогноз роста 2,9% на 2022 год и минус 0,9% на 2023 год… Это действительно неблагоприятный-неблагоприятный сценарий, но он предполагает рецессию на 2023 год", — сказала она.

В базовом же сценарии регулятор не ждёт спада ВВП в 2023 году.